Inhalt In der Schule waren Cynthia, Brenda, Elise und Annie immer zusammen, doch später trennen sich ihre Wege. Erst als Cynthia sich das Leben nimmt, begegnen sich die anderen drei bei ihrer Beerdigung wieder. Und sie stellen fest, dass sie zwar sehr unterschiedlich gelebt haben, aber alle von ihren Männern verlassen wurden. Jetzt wollen sie Rache. Original-Titel: The First Wives Club Laufzeit: 120 Minuten Genre: Komödie, USA 1996 Regie: Hugh Wilson FSK: 12 Schauspieler: Elise Elliot Archison Goldie Hawn Brenda Morelli Cushman Bette Midler Annie McDuggan Paradis Diane Keaton Gunila Carson Goldberg Maggie Smith Shelly Stewart Sarah Jessica Parker Morton Cushman Dan Hedaya