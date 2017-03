Im Rückspiel in Madrid steht Leverkusen vor einer Herkulesaufgabe, denn das Hinspiel verlor die Werkself im eigenen Stadion mit 2:4. Besonders in der Verteidigung wirkte Bayer teilweise überfordert. - Achtelfinale, Rückspiel: Atlético Madrid - Bayer 04 Leverkusen; anschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele: AS Monaco - Manchester City, Juventus Turin - FC Porto, Leicester City - FC Sevilla