Seit zwei Jahren gehen in Hamburg regelmäßig Autos in Flammen auf, und auch in dieser Nacht sind Claudia und Tarik wieder im Einsatz: Der Wagen von Heiner Bartels wurde in Brand gesetzt. Anders als sonst gibt es diesmal einen konkreten Verdacht: Der 16-jährige Leon, Nachhilfeschüler am Institut von Bartels, ist unter den Schaulustigen am Tatort. Das kann kein Zufall sein. Leons Vater gibt jeden Monat viel Geld für den Extraunterricht aus. Er möchte, dass sein Sohn Abitur macht. Leon jedoch fühlt sich komplett überfordert, hat schon häufiger Bartels gebeten, seinem Vater zu erklären, dass die Nachhilfestunden bei ihm nicht zum gewünschten Erfolg führen. Bislang aber ohne Ergebnis. Kann es sein, dass Leon mit der Brandstiftung seinen Frust abbauen wollte? Die Kollegen vom PK 21 ermitteln und stoßen auf einige Ungereimtheiten. Wieso finden sie keinen Brandbeschleuniger an Leons Händen? Und wieso lenkt Bartels auf einmal ein, kann sich nun doch nicht vorstellen, dass Leon der Täter war? Der Fall erweist sich als vielschichtiger als zunächst gedacht. Währenddessen macht sich Franzi Sorgen um Hans, der offenbar bedroht wird. Was mit harmlosen Anrufen beginnt, endet schließlich in makaberen Scherzen - eine Belastungsprobe für die beiden Kollegen, denn noch ist Hans nicht bereit, Franzi in die Hintergründe der Bedrohung einzuweihen.