Fabien verheimlicht vor Natascha, dass er ihr Liebesgeflüster mit "Cato" mitbekommen hat. Aufgewühlt fragt er ausgerechnet Nils um Rat, ob er Michael warnen soll. Zufällig bemerkt Fabien, dass Nils sein markantes Parfum der Marke "Cato" entsorgt hat und weiß damit Bescheid über Natascha und ihn. Als Fabien Michael einweihen will, trifft er auf Werner, der ihn davon überzeugt, Michaels Glück mit Natascha nicht zu zerstören - Adrian will seine Gefühle für Clara nicht preisgeben und sagt seine Hilfe bei ihrer Präsentation unter einem Vorwand ab, was Clara sehr verärgert. Adrian träumt währenddessen, dass er glücklich mit Clara verheiratet ist. Beatrice will den zunehmend hoffnungslosen Kampf um Friedrich weiterführen. Der streckt jedoch nach seinem Kuraufenthalt die Fühler nach Charlotte aus. Als Beatrice ihm seine Anteile unter der Bedingung verkaufen will, dass er seine ablehnende Haltung ihr gegenüber aufgibt, gibt Friedrich ihr spöttisch zu verstehen, dass er ihr nur eine Chance geben würde, wenn sie annähernd wie Charlotte wäre. Gedemütigt will Beatrice Charlotte aus dem Weg räumen. Gerti erfährt von ihrem Anwalt, dass sie von einem verstorbenen Liebhaber ein Hotel an der Costa Smeralda geerbt hat.