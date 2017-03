Ein ganz schöner Lärm dringt früh morgens aus der Vogelaufzucht im Tierpark. Die Klaffschnäbeljungvögel machen ihrem Namen alle Ehre, denn sie haben einen Bärenhunger. Wie gut, das Reviertierpfleger Ronald Richter schon auf dem Weg ist, um den Schreihälsen das Frühstück zuzubereiten. Im Zoo steht eine besondere Großaktion an. Gemeinsam mit einer Delegation Tierpfleger-Azubis geht Kurator Dr. Tobias Rahde auf Moorentenjagd. Insgesamt 43 junge Moorenten sollen heute eingefangen und an das Steinhuder Meer in Niedersachsen ziehen, um dort ausgewildert zu werden. Ein besonderes Artenschutzprojekt, das dem Kurator sehr am Herzen liegt. Außerdem in dieser Folge "Panda, Gorilla & Co.": die Jägerliest-Dame im Zoo bekommt einen neuen Mann, ein Bartgeierjunges soll beringt werden, bei den Humboldt-Pinguinen gibt es Nachwuchs und Marabu Elke bekommt Besuch.