Rote Rosen Heute | MDR | 07:10 - 08:00 Uhr | Telenovela

Gunter leidet unter wiederkehrenden Alpträumen. Er weiß, dass dabei der Buchstabe "M" eine Bedeutung hat. Er sucht noch einmal die Kulturscheune auf und ist sich plötzlich sicher: Mielitzer war anwesend, als er gestürzt ist. War das womöglich tatsächlich kein Unfall? Mathis zieht Patrick als Brandstifter in Verdacht und übergibt das Indiz - den Streichholzbrief - der Polizei, die daraufhin verstärkt wegen Brandstiftung ermittelt. Doch Mielitzer gibt seinem Sohn und damit auch sich selbst ein falsches Alibi. Torben ist leicht gekränkt, dass er die Wahl zum Vorsitzenden der "Goldenen Scholle" gegen Erika verloren hat. Aber nun hat er wieder Zeit für Thomas und dessen Radrennen-Idee. Thomas erfährt unterdessen von Eliane, dass das Radrennen im Lüneburg-Blog gar nicht gut ankommt, und bläst die Planung kurzerhand ab. Torben ist sauer. Sandra verliebt sich Hals über Kopf in "Johnny", den sie für einen stinknormalen Angestellten hält. Und ahnt nicht, dass ihr Date, Johann Feddersen, ein wohlhabender Reeder ist. Laufzeit: 50 Minuten Genre: Telenovela, D 2016 Regie: Micaela Zschieschow Folge: 182 Schauspieler: Sydney Cheryl Shepard Mathis Mickey Hardt Holger David C. Bunners Patrick Constantin Lücke Thomas Gerry Hungbauer Johanna Brigitte Antonius