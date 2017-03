Captain Sharon Raydor und Chief Taylor nehmen an der Gerichtsverhandlung im Fall des rechtsradikalen Massenmörders Dwight Darnell teil, der sich selbst verteidigt. In ihrem letzten Fall hatte das Team den Mord an einer jungen Mutter aufgeklärt, für den ein Mitglied der rechtsextremen 'Zyklon'- Bruderschaft verantwortlich war, der Darnell ebenfalls angehört. Als sich während der Verhandlung der Angeklagte einer als Beweisstück dienenden Waffe bemächtigt und im Gerichtssaal wild um sich schießt, wird Russel Taylor getroffen, woraufhin Sharon Dwight Darnell niederschießt. Für Chief Taylor kommt jedoch jede Hilfe zu spät, er verstirbt noch im Gerichtssaal. Auch fünf weitere Menschen überleben den Angriff nicht. Jetzt gilt es für das Team von Major Crimes herauszufinden, warum die Waffe geladen war und wer an der Verschwörung beteiligt ist...