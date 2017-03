Zurück in Miami liegt es dieses Mal an den Damen, den Bachelor auf ein außergewöhnliches Date einzuladen. Für ihn geht es mit jeweils einer von ihnen zum Bowling, zum Shopping und zum Sushi-Kochkurs. Danach warten auf die Ladys drei Dreamdates an den schönsten Plätzen dieser Welt: Ob Reggaefeeling in Jamaica, Schneevergnügen in Colorado oder Sonne satt auf der Karibikinsel St. Lucia - romantisch wird's überall. Doch auch dieses Mal endet der gefühlvolle Ausflug für eine von ihnen ohne eine Rose des begehrten Junggesellen.