In ihrem neuesten Fall ermitteln Jane Rizzoli und Maura Isles bei einem vermeintlichen Selbstmord eines Postboten. Dessen Lebenssituation hatte sich nach der Trennung seiner Frau und den darauf folgenden Geldproblemen stark verschlechtert, was die Theorie eines Suizids zunächst unterstützt. Mauras Obduktionsergebnisse sprechen jedoch eine andere Sprache: Das Opfer, Jack McCarty, wurde ermordet. Von der engagierten Postbeamtin CJ Prescott erfahren die Ermittler, dass Jack vermutlich in kriminelle Machenschaften hinsichtlich der Pakete die er auslieferte, verstrickt war. Weitere Nachforschungen ergeben, dass Pakete systematisch an einen toten Briefkasten geschickt wurden - und zwar nur zu einem Zweck...