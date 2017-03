Mogli will den beiden Schildkröten Uuh und Buh eine Überraschung am Fluss bauen. Dabei wird er von dem kleinen Affen Moky gestört. Moky ist Moglis größter Fan. Er möchte so werden wie Mogli. Moky ahmt Mogli in allem nach und behindert damit sein Idol bei der Arbeit. Da schickt Mogli den jungen Affen zurück zu seinen Eltern. Doch dort kommt der Kleine nicht an. Shir Khan hat ihm aufgelauert. In letzter Sekunde tauchen Mogli und Mokys Eltern zur Rettung auf.