Die fünfteilige Entdeckungsreise "Orientalische Gartenlust" offenbart den Reichtum und die Vielfalt der islamischen Gartenkultur und führt im ersten Teil zu ihren Ursprüngen in Persien. In trockener und karger Umgebung gestalteten die Menschen in Persien vor 3000 Jahren schon durch eine kluge Wassertechnik erfrischend grüne Oasen und zum Schutz vor der Wüste von Mauern umgebene kleine Paradiese.