Wie überwindet man einen Misserfolg? Zunächst muss man sich wohl vom Konzept absoluter Kriterien für Erfolg und Misserfolg lösen. Wer versagt, ist noch lange kein Versager. Und vielleicht liegt im Nichterreichen einer Sache ja die Grundlage für einen späteren Erfolg. Ist jemand, der nie verloren hat, tatsächlich ein Gewinner? Ist der Stärkere nicht vielmehr der, der in der Niederlage das Positive sieht und daraus lernt? Zu Gast sind in dieser Sendung Charles Pépin, Autor eines im September 2016 in Frankreich zu diesem Thema erschienenen Buchs "Les vertus de l'échec", und der Psychoanalytiker Laurent Dupont.