Aufruhr am Gedenktag: Der traumatisierte Reverend zeigt der Gemeinde, wozu der mysteriöse Sidney fähig ist. Er hält ihn für das Böse in Person. Zur selben Zeit bittet Chief Giles Kyle um Hilfe. Er soll für ihn herausfinden, ob sein Freund Lenny von Dämonen besessen ist. Allison hingegen erinnert sich nach und nach, was damals zwischen ihr und Kyle wirklich vorgefallen ist. Die Vergangenheit lässt Megan nicht los. Als ihr alter Bekannter Donny sie vor ein Ultimatum stellt, realisiert sie, wie stark ihr Geheimnis ihre Ehe belastet. Die Folgen der Serie "Outcast" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar.