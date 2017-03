Nach dem ersten Schreck will Sydney Mathis' Verdacht auf Brandstiftung nicht glauben. Und hält weiter an ihrer Zukunft mit Mielitzer fest. Doch Mathis hält auch an seiner Theorie fest und versucht, den gefundenen Ascheabdruck zu identifizieren. Als er bei Patrick zufällig ein Löwenkopf-Streichholzbrief entdeckt, ist ihm klar, dass genau dieses Emblem in dem Brandrückstand zu erkennen ist. Was hat Patrick damit zu tun? Gunter begibt sich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus nur zu gern in Merles Obhut und beschließt, seine Nachforschungen vorerst ruhen zu lassen. Sandra und Ben klagen Carla ihr Leid: Beide kommen mit ihren unterschiedlichen Lebensstilen nicht zurecht, möchten aber die Hoffnung darauf, dass es mit ihnen beiden klappt, nicht aufgeben. Doch dann stößt Sandra mit einem charmanten Unbekannten zusammen - ein magischer Moment! Torben ist zuversichtlich, die Wahl zum Vereinsvorsitzenden "Goldene Scholle" zu gewinnen. Doch das Wahlergebnis birgt für alle eine Überraschung: Die Kleingärtner wählen weder Torben noch "Paragrafen"-Schulze. Sie wollen Erika behalten.