Panda, Gorilla & Co. Heute | RBB | 05:30 - 06:20 Uhr | Zooserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Endlich ist er da der Nachwuchs im Berliner Tierpark. Nach 477 Tagen Warten ist es endlich soweit, das Nashornbaby ist auf der Welt! Die ebenso stolze wie erschöpfte Mutter ist die Panzernashorndame Betty. Jetzt muss der kleine Kerl nur noch trinken, aber bald gibt's sicher auch die erste Mahlzeit. Dafür wird die liebevolle Mama Betty schon sorgen. Die pelzigen Vierlinge im Raubtierhaus sind schon ziemlich groß geworden. Da wird es doch endlich Zeit, dass die sibirischen Tigerkinder Namen bekommen. Die verrät Tierpflegerin Petra Schröder, die gleich eine besondere Überraschung für die Viererbande mitbringt. Außerdem in dieser Folge "Panda, Gorilla & Co.": ein Personalausweis für das Rotbauchmaki-Jungtier, ein Geburtstagsständchen für Elefantenkuh Anchali und viele weitere Tierkinder. Untertitel: Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin Laufzeit: 50 Minuten Genre: Zooserie, D 2016 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets