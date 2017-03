Wegen besserer Zukunftsperspektiven für ihre Kinder, ist die alleinerziehende Sarah (29) nach 16 Jahren Ausland von Spanien zurück nach Deutschland gezogen. Den spanischen Lifestyle hat sie hingegen nicht abgelegt. Sohn Darian (9) hat Defizite in der Schule: egal - die Hausaufgaben darf er dennoch oft spät abends machen. Alleine im Wald spielen: Für die 29-jährige Mutter auch kein Problem - Darian kommt ja immer rechtzeitig vor dem Dunkelwerden zurück nach Hause. Ein Schock für die ebenfalls alleinerziehende Vergleichsmama Nancy (41) aus Berlin. Sie legt großen Wert auf Disziplin, Leistung in der Schule, Regeln und Mitarbeit im Haushalt. Ihre 9-jährige Tochter Amany hat einen Terminkalender wie eine Managerin. Schule, Hort, Fußball, Klavier. Bei Missachtung der Regeln oder schlechten Noten in der Schule muss die Kleine sogar Geld in die Familienkasse zahlen.