Brennan hat es sehr eilig. Sie soll als Zeugin bei einer Gerichtsverhandlung aussagen. Dr. Goodmann möchte, dass sie noch schnell die Rassenmerkmale eines Skeletts bestimmt. Derweil kümmert sich Zack um die Identifizierung unbekannter Überreste, die in der Knochenkammer des Jeffersonian lagern. Er bittet Dr. Brennan um die Freigabe einiger Gewebemerkmale, damit Angela anhand dieser Marker ein Gesicht rekonstruieren kann. Schnell wird auch dies erledigt. Als Angela die Parameter in ihren Supercomputer eingibt, und Dr. Brennan das projizierte Bild sieht, erstarrt ihre Mine. Die Unbekannte, die von Brennans Mitarbeitern identifiziert werden soll, ist Brennans seit Jahren verschollene Mutter. Booth versucht mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, Brennan dabei zu helfen herauszufinden, was mit ihrer Mutter passiert ist. Auf einem kleinen Jahrmarkt findet er Brennans Bruder Russ, zu dem Brennan schon vor Jahren den Kontakt abgebrochen hat. Vielleicht kann er Auskunft geben, was damals mit ihren Eltern passiert ist. Die Geschichte wird noch verworrener, als Booth herausfindet, dass die Eltern von Brennan eine andere Identität angenommen haben, da sie sich in früheren Zeiten als Bankräuber über Wasser gehalten haben. Brennans eigene Identität scheint sich in Luft aufzulösen. Wer ist sie wirklich? Und warum haben sie ihre Eltern damals einfach allein gelassen?