Mogli bekommt mit, dass Hathi die schwangeren Elefantenkühe in das geheime Tal führt, und möchte die Dickhäuter gerne begleiten. Aber Hathi verbietet es ihm. So folgt Mogli ihnen heimlich. Auch Shir Khan der von Hathis Unternehmung erfahren hat - will wissen, wo der geheime Ort ist und schickt Tabaqui los, es herauszubekommen. Tabaqui gelingt es, durch Mogli den Weg zum Tal zu finden. Mogli ist entsetzt, als er erkennt, was er angerichtet hat.