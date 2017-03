1. Geschichte: Für einen Backwettbewerb in der Schule backt Eleanor eine Torte. Da sie noch etwas erledigen muss, lässt sie diese in der Küche stehen und schreibt extra einen Zettel mit der Aufschrift 'Hände weg'. Alvin, dem der Duft in die Nase steigt, übersieht den Zettel allerdings und fängt sofort an, die Torte zu verspeisen. Auch die anderen Kinder machen sich darüber her - bis die ganze Torte aufgegessen ist! Doch was soll Eleanor nun auf dem Backwettbewerb präsentieren? 2. Geschichte: Dave möchte das Haus verkaufen und in ein größeres umziehen. Die Chipmunks sind geschockt. Um Kaufinteressenten abzuschrecken, beschließen sie, es im Haus spuken zu lassen. Mit Erfolg... 3. Geschichte: Alvin behauptet vor Theodore, dass er zaubern kann, um gegenüber Simon, der einige Magiertricks ausprobiert, besser dazustehen. Um seine Lüge aufrechtzuerhalten, gibt er Theodore jeden Tag Schokoriegel, von denen dieser glaubt, Alvin hätte sie gezaubert. Doch Theodore glaubt, dass Alvins Zauberkräfte der Grund seien, weshalb er im Fußball plötzlich Tore schießen kann. Und so erwartet er auch von Alvin, dass er Derek, der ihm ständig die Schokoriegel stiehlt, zur Rede stellt. Nun sitzt Alvin in der Klemme und Simon muss helfen.