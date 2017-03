Die Geschwister Charlie und Sam verbindet ein inniges Verhältnis. Der ältere Charlie kümmert sich wie ein Vater um seinen jüngeren Bruder, außerdem sind die beiden leidenschaftliche Segler. Als Charlie ein Stipendium für die Universität Stanford erhält, verspricht er Sam, bis zu seiner Abreise jeden Tag mit ihm Baseball zu trainieren. Doch auf dem Weg zur Abschiedsfeier von Charlies Freunden haben die beiden einen tragischen Autounfall, bei dem Sam ums Leben kommt. Auf der Beerdigung sieht Charlie den Geist seines Bruders und er fühlt sich verpflichtet, sein Versprechen einzuhalten. Fünf Jahre später wohnt Charlie immer noch in seiner Heimatstadt und hat einen Job auf Sams Friedhof angenommen. Charlie hat sein Versprechen gehalten und er trainiert jeden Abend mit dem Geist seines Bruders Baseball. Doch er hat sich von seinen Mitmenschen abgeschottet und lebt vereinsamt, auch das Segeln hat er aufgegeben. Auf einer Party trifft Charlie Tess, eine alte Mitschülerin, wieder. Sie plant die Welt zu umsegeln. Als Tess am nächsten Tag ihr neues Boot testen will, segelt sie direkt in einen Sturm. Charlie findet sie am nächsten Tag leicht verletzt auf dem Friedhof und versorgt sie. Sie verbringen den folgenden Abend und Tag zusammen. Tess folgt Charlie zu seinem täglichen Treffen mit Sam und will, dass Charlie den Geist seines Bruders los lässt, damit dieser Ruhe finden kann. Charlie weiß nicht, für wen er sich entscheiden soll: Für ein Leben mit Tess oder für die Zeit mit dem Geist seines Bruders. Am nächsten Morgen findet Charlie heraus, dass Tess seit ihrer Segeltour als vermisst gilt ...