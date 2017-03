Auf nach Hörnchotopia!: Die bösen Alien-Hörnchen Kommandant Fuzzy und Wissenschaftsoffizier Squaky starten einen Aufruf: jedes Eichhörnchen des gesamten Kosmos soll sich ihnen anschließen, um auf dem Planeten Hörnchotopia ein sorgenfreies Leben zu beginnen. Dummerweise befindet sich der Planet in einem Paralleluniversum, das nur über einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum erreicht werden kann. Dies allerdings ruft Team Quantum auf den Plan. Denn durch den Eintritt in das unbekannte Universum wird das empfindliche Gleichgewicht des Kosmos gestört. Um zu verhindern, dass das gesamte Universum zerstört wird, weckt Team Quantum erneut den "Herrn der Hörnchen" in Robbies Mitschüler Chip Monahan. Denn nur er ist in der Lage, Fuzzy und Squeeky zu finden und aufzuhalten. Ist er ein Verbündeter, auf den Verlass ist oder wird er sich auf die Seite seiner Mithörnchen schlagen...? Ach, Du dickes Ei!: A-Te und G-Ce haben sich verschätzt. Der Treibstoff des Quantum-Raumschiffs hat nicht bis zum nächsten Planeten gereicht. Nun müssen die Superhelden Ray, Robbie und Buckingham schieben, zumindest bis zur nächsten Weltraumtanke. Dort angekommen, traut Buckingham seinen Augen nicht. Ausgerechnet in Zootys Tank- und Raststätte entdeckt er ein höchst seltenes Wesen, dem er in seinen jungen Jahren als Roboter-Wissenschaftler erfolglos auf der Spur war: Das Dings-Rumms sieht aus wie ein drolliges Kaninchen mit sechs Augen. Und es legt Eier, die es in sich haben: Je nachdem, was das Weltraumtierchen gefressen hat, enthalten die Eier hochkonzentrierte Energie. Vor allem die rotfarbigen sind so explosiv, dass sie einen ganzen Planeten in Stücke reißen können. In einem unbeobachteten Moment gelangt das Dings-Rumms auf die Erde, wo es von Allison aufgegriffen wird. Als engagierte Tierschützerin nimmt sie sich sofort des drolligen Wesens an und füttert es mit sehr energiereicher Nahrung. Zu spät entdeckt Robbie das Ausmaß dieses Handelns: Hunderte von roten Eiern pflastern den Eingang der Schule. Genug, um das ganze Universum in die Luft zu sprengen.