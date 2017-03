Als Teenager hat Idris Elba in einer Autofabrik gearbeitet, und in dieser Folge geht für den Schauspieler ein Jugendtraum in Erfüllung. Der Motorsport-Fan startet beim Circuit of Ireland Race, einem der traditionsreichsten Rennen im Rallye-Sport. Unterstützt wird er dabei vom fünffachen britischen Meister Jimmy McRae. Als der Leinwandstar seinen Ford Fiesta R1 in Empfang nimmt, in dem er die Herausforderung meistern will, ist die Begeisterung grenzenlos. Und anschließend wird hart trainiert, denn Idris Elba kennt sich zwar mit schnellen Autos aus, doch eine professionelle Rallye mitzufahren, ist eine ganz andere Hausnummer.