Harley & the Davidsons - Legende auf zwei Rädern Morgen | Discovery Channel | 16:35 - 17:55 Uhr | Dokusoap Infos

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts steckt der Motorsport noch in den Kinderschuhen. Doch mit der voranschreitenden technischen Entwicklung des Motorrads boomt die Branche allmählich. Bei der wachsenden Fangemeinde sind vor allem die waghalsigen Rennen in den "Motordromes" beliebt. Die sportlichen Großereignisse, bei denen es immer wieder zu spektakulären sowie tödlichen Unfällen kommt, sind restlos ausverkauft. Erfolgreiche Fahrer werden dagegen mitsamt ihren Maschinen als Superstars gefeiert! Das junge Unternehmen Harley-Davidson steht vor grundlegenden Entscheidungen: Sollen die mörderischen Rennen boykottiert werden? Oder wäre es aus strategischer Sicht besser, auf den Zug aufzuspringen? Original-Titel: Harley And the Davidsons Untertitel: Race To the Top Laufzeit: 80 Minuten Genre: Dokusoap, USA 2016 Regie: Stephen Kay Folge: 2 FSK: 12 Schauspieler: Walter Davidson Michiel Huisman Arthur Davidson Bug Hall Bill Harley Robert Aramayo Caroline Jachthuber Annie Read Clara Davidson Essa O'Shea Shrimp Burns Alex Shaffer