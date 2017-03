Seit 1970 nimmt Vivienne Westwood die Mode buchstäblich auseinander, um sie wieder neu zu erfinden. Sie ist nicht einfach Modedesignerin, sondern hat die Seele einer echten Revolutionärin. Was treibt die von Queen Elizabeth zur "Dame Commander of the Order of the British Empire" geadelte Modeschöpferin an? Dieser Frage ist die französische Filmemacherin Letmiya Sztalryd nachgegangen und hat Vivienne Westwood ein Jahr lang mit der Kamera begleitet. Entstanden ist ein intimes Porträt einer ungewöhnlichen Frau, Modeschöpferin, Künstlerin und Aktivistin, der jegliche Form von Konformismus zutiefst zuwider ist. Sie fährt zu jeder Jahreszeit Fahrrad und trägt bei jeder Gelegenheit hochhackige Schuhe. Sie ist nie krank, geht nie in die Sonne und verachtet Ferien und Urlaub. Verheiratet ist sie seit 1992 mit dem 25 Jahre jüngeren Österreicher Andreas Kronthaler, der nicht nur Ehemann, sondern auch Artistic Director in ihrem Modeunternehmen ist. Die Kostüm-Kreationen der Tanznummern im Neujahrskonzert 2014 trugen daher auch seine Handschrift. Vivienne Westwood heißt heute Lady Westwood und ist mit 75 Jahren fast noch so subversiv und provokativ wie die Punk-Bewegung, deren Look sie maßgeblich prägte. Die Modeschöpferin ist voller Paradoxien und Widersprüche. Mit schwarzen Slogans auf weißen T-Shirts wie "I'm expensive" oder "I love crap", die sie in ihrer legendären Boutique "World's End" erfolgreich verkauft, zieht sie in ihren ganz persönlichen Anti-Konsum-Krieg. Konsum und ununterbrochene Zerstreuung sind in den Augen der ehemaligen Grundschullehrerin zwei der Hauptübel unserer Zeit. Um darauf aufmerksam zu machen, wählt sie manchmal auch ungewöhnliche Wege. Die Dokumentation nähert sich in ihrer Erzählweise dem Charakter von Vivienne Westwood an: Rhythmus und Tempo bestimmen den Film, geben aber auch Momenten der Reflexion Raum. Die Regisseurin begleitete Vivienne Westwood und ihren Mann Andreas Kronthaler bei den Vorbereitungen für die großen Shows in Paris und erfuhr viel über die teilweise sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen der beiden. Sie besuchte sie zu Hause und ließ Lady Westwood aus ihrer Kindheit berichten. Dem Film gelingt ein tiefer Einblick in das Leben und Schaffen einer ungewöhnlichen und gleichermaßen exzentrischen wie liebenswerten Frau und Modeschöpferin, die immer wieder für Überraschungen sorgt.