Anwältinnen küsst man nicht Heute | 3sat | 22:20 - 23:45 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Ehrgeizig ist sie, die junge, erfolgreiche und kurz vor ihrer Hochzeit stehende Anwältin Kate (Natascha McElhone). Ihren locker-saloppen Kollegen Jack (James Frain) kann sie überhaupt nicht ausstehen. Doch der kommt ihr nicht nur vor Gericht regelmäßig in die Quere. Original-Titel: What Rats Won't Do Laufzeit: 85 Minuten Genre: Liebeskomödie, GB 1998 Regie: Alastair Reid FSK: 12 Schauspieler: Jack James Frain Kate Beckenham Natascha McElhone Jane Samantha Bond Ellen Amy Phillips Tony Peter Capaldi Geschworener Usher Christian Simpson