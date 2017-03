Durch eine Intrige verliert Franka Lauth (Diana Amft) den Job in einer Werbeagentur. In der Not heuert sie als Küchenhilfe bei Catering-Boss Jakob an. Als der Franka kündigen muss, gründet sie gemeinsam mit ihrer Ex-Kollegin Deria (Lale Yavas) eine eigene Catering-Firma.