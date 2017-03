Seit Tagen fehlt jede Spur von der vermissten Lehrerin Inga Hedeman (Tessa Jubber), die sich in den Townships von Kapstadt engagiert. Kommissar Wallander, gerade für eine Konferenz in Südafrika, lässt sich bereitwillig von der örtlichen Polizei um Hilfe bitten: Er soll Ingas Mann, den Sozialarbeiter Axel (Alex Ferns), beruhigen. Denn Wallanders aufgebrachter Landsmann schade den polizeilichen Ermittlungen indem er versucht Druck auf die Presse auszuüben. Zunächst willigt Wallander ein, startet aber nach einem Gespräch mit Hedeman eigene Nachforschungen. Auf einer abgelegenen Farm findet der Kommissar eine Halskette der Vermissten und zudem zwei nicht von ihr stammende Finger. Mit Unterstützung der Kapstädter Kollegin Grace Mthembu (Bonnie Mbuli) findet er heraus, dass die abgetrennten Finger dem Kleinkriminellen Victor Mabasha (Lemogang Tsipa) gehören. Dieser wird mittlerweile nicht nur von der Polizei gesucht: Als Wallander ihn in einer Bar ausfindig macht, rettet er Mabasha vor den Schüssen eines maskierten Motorradfahrers und gerät in eine gefährliche Verfolgungsjagd in den Townships. Nach und nach realisiert der schwedische Kommissar, dass es hier längst um mehr als eine Entführung geht. Der mehrfach ausgezeichnete britische Regisseur Benjamin Caron verfilmte Henning Mankells Weltbestseller "Die weiße Löwin" für die beliebte Krimi-Reihe neu. Dabei liegt der Fokus auf dem Verschwinden der Lehrerin, das in Zusammenhang mit einem erbitterten Kommunalwahlkampf und undurchsichtigen Immobiliengeschäften zu stehen scheint. In der Hauptrolle gibt Kenneth Branagh den eigensinnigen Wallander, dem bei einer Fachtagung in Kapstadt mehr nach Polizeiarbeit als nach Theorie ist. An seiner Seite spielt die Südafrikanerin Bonnie Mbuli eine selbstbewusste Polizistin. Gekonnt setzt Kameramann Lukas Strebel die südafrikanische Landschaft mit staubigen Wüstenbildern in Szene und lässt in die bedrohliche Enge der Townships eintauchen.