Tag der offenen Töpferei: Tipps und Tricks vom Ehepaar Plöger Am zweiten März-Wochenende findet Tag der offenen Töpferei unter anderem auch in Schleswig-Holstein statt. Das Ehepaar Plöger gibt Tipps zum richtigen Töpfern und zeigt in ihrer Töpferei am Selenter See, was bei welchem Arbeitsschritt zu beachten ist. Rundgang durch Lüneburg: die Hansestadt auf dem Salz Bei einer Führung durch die Lüneburger Altstadt mit Prof. Dr. Edgar Ring, sieht man plötzlich ganz neue Dinge. Jedes Haus hat kleine Geheimnisse, jeder Stein erzählt eine Geschichte. Der Stadtarchäologe kennt sie fast alle. Ein Stadtspaziergang der besonderen Art. Europas letzte aktive Pfannensiederei: die Saline Luisenhall in Göttingen Im Göttinger Stadtteil Grone liegt die Saline Luisenhall, Europas letzte aktive Pfannensiederei. Hier wird noch wie vor 150 Jahren gearbeitet und flüssiges Salz, die sogenannte Sole, in riesigen Pfannen erhitzt. Die Sole hat einen langen Weg hinter sich, sie wird aus über 460 Meter Tiefe an die Erdoberfläche gepumpt. In der Saline Luisenhall sieht man nicht nur, wie Salz entsteht und die Sieder arbeiten; im Badehaus nebenan kann man in dem salzhaltigen Wasser entspannen. Neuer Trend: Whiskeyfass-Möbel aus Laage Nils Greese baut Möbel aus alten Whiskyfässern, die er aus Schottland bezieht. Es ist Holz mit Patina, das er bearbeitet, uralt, mit toller Struktur, man riecht noch den Whisky darin. Auf den Spuren des Künstlerpaars Overbeck auf Sylt und Föhr Fritz Overbeck gehört neben Otto Modersohn zu den Gründern der Künstlerkolonie Worpswede. 1903 fuhr er zum ersten Mal nach Sylt und entdeckte die Nordsee. Beeindruckt vom Meer, verließ er Worpswede und wurde mit Begeisterung "Inselmaler". Nach seinem frühen Tod entwickelte seine Witwe Hermine Overbeck-Rohte auf den Inseln Föhr und Sylt einen ganz eigenen Stil. Die Ausstellung wird im Museum Kunst der Westküste auf Föhr Anfang März eröffnet und bis 10. September gezeigt. Nostalgie pur: das Kinohotel in Harsefeld Das Dorfkino in Harsefeld ist Kult, der Saal im gut erhaltenen Originalzustand der 1960er-Jahre eine echte Augenweide. Im Verzehrkino sitzen die Besucher vor kleinen Tischen mit Lampe und können während der Vorstellung per Knopfdruck die Bedienung kommen lassen, um eine Bestellung aufzugeben. Vor fast 90 Jahren flimmerten Stummfilme über die Leinwand, heute verfügt das Kino über modernste Digitaltechnik. Gleich nebenan befindet sich das Hotel und Restaurant des Familienbetriebs. Lebendig und lebensfroh: unterwegs in Eimsbüttel Der Hamburger Stadtteil Eimsbüttel hat ein besonderes Flair durch seine Gründerzeithäuser. Bei einem Spaziergang durchs Viertel findet man alteingesessene Geschäfte und viele Straßencafés und Restaurants. Ruhe und Entspannung: Fastenwandern am Plauer See Jana Neumann musste durch eine Erkrankung ihr Leben neu ordnen. In einer kritischen Phase hat ihr Heilfasten geholfen. Sie machte entsprechende Ausbildungen als Ernährungsberaterin und Fastentherapeutin und bietet in ihrem Haus am See für ihre Gäste unterschiedliche Fastenmodelle an. Auch ein Kräuterseminar mit einer Physiotherapeutin gehört zum siebentägigen Fastenwandern in Zislow am Plauer See dazu. Abends stehen dann Yoga und Meditation auf dem Programm. Gemütliches Café: die "Mecklenburger Landküchen-Fee" Andrea Bornemann lebt im Landhaus ihrer Großeltern in Letschow betreibt einen Cateringsservice mit Gerichten aus der Mecklenburger Landküche. Im sechs Kilometer entfernten Schwaan hat sie ein Café eröffnet, eingerichtet mit Omas Küchenbüffet, altem Mobiliar, vielen alten Kannen, Mühlen und anderen Dingen. Die Chefin kocht, backt und bedient ihre Gäste. Hygge, Smøorrebrød und Hexenheuler: Dänemark in Hamburg Die dänische Glücksphilosophie Hygge liegt auch in Hamburg im Trend. Man findet dort nicht nur ein ehemals dänisches Zollhaus und eine dänische Seemannskirche, sondern auch ein Lakritzparadies und ein neues Design-Kaufhaus mit Möbeln aus Dänemark.