Abenteuer Elbe: mit dem Fahrrad von Hamburg nach Dresden Ein letzter Blick über die Lombardsbrücke auf die Heimatstadt Hamburg, und dann geht es los: Helge Lemke, Anne-Karin Tampke, Thorsten Heinrichs und Anna Klink radeln davon. Sie sind fröhlich und hoch motiviert. Ihr Weg mit dem Fahrrad führt sie von Hamburg aus immer an der Elbe entlang, ihr Ziel ist Dresden. Der so genannte Elberadweg wird vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) als schönste Rad-Route Deutschlands bezeichnet. Aber die Tour mit einer Länge von 700 Kilometern in zehn Tagen mit Abschnitten von bis zu 100 Tageskilometern ist mehr als nur eine Radwanderung: wechselnde Eindrücke, traumhafte Flusslandschaften, seltene Tiere, Orte reich an Geschichte wie die Hansestadt Tangermünde, die Domstadt Magdeburg, die Porzellanstadt Meißen und schließlich die wieder erblühte Barockstadt Dresden. Die Strecke von Hamburg nach Dresden ist eine "wunderschöne Herausforderung", die man "einfach mit dem Rad erleben muss", wie einer der Radfahrer unterwegs meint. "die nordstory" ist hautnah dabei. Vielleicht bekommt der ein oder andere Zuschauer Lust, diese Tour ebenfalls einmal zu fahren. Zwischen Naturpark und Nationalpark: Radweg in Mecklenburg Vorpommern Der Berliner Wolf Leo sucht die Radrouten abseits der viel befahrenen Radtouristikstrecken. Mit ihm und seiner Radfreundin Birgit geht "die nordstory" auf "Geheimroute", die in keinem Radführer steht. Auf dieser Strecke ist Mecklenburg landschaftlich so vielfältig und noch ursprünglich. Die eiszeitlich geprägte Region bietet von ausgedehnten Buchenwäldern über klare Seen zwischen sanften Hügeln bis hin zu verschlafenen Bauerndörfern in halboffener Landschaft viel Abwechslung und einen authentischen Blick auf Land und Leute. Die Route startet am Rande des Müritz-Nationalparks, führt durch ausgedehnte Buchenwälder, die seit 2011 zum UNESCO Weltnaturerbe gehören. - Zwischen Naturpark und Nationalpark: Radweg in Mecklenburg-Vorpommern