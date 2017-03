Los Angeles in den frühen 1950er Jahren: Im Rausch des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs gedeihen in der aufblühenden Stadt auch Korruption, Gewalt und Verbrechen. Los Angeles steht unter der heimlichen Herrschaft des gefürchteten Gangsterbosses Mickey Cohen, der sein Geld mit Drogen, Pornografie und Prostitution verdient. Als Cohen wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis landet, versuchen sowohl seine eigenen Leute als auch seine Widersacher, die Macht in der Stadt an sich zu reißen. Es kommt zu einem blutigen Bandenkrieg. Höhepunkt des Kampfes in der Unterwelt ist eine Schießerei in dem Club 'Nite Owl', auf dessen Männertoilette sechs Menschen kaltblütig erschossen werden. Unter den Toten ist auch ein Polizist. Die Medien schlachten den Mord als sogenanntes 'Nite Owl-Massaker' aus und die Öffentlichkeit drängt auf Ermittlungserfolge. Das L.A. Police Department nimmt die Aufklärung des Falles besonders ernst. Auch der hartgesottene Cop Bud White wird an den Ermittlungen beteiligt, denn der ermordete Polizist war sein Partner. Gemeinsam mit seinem ehrgeizigen Kollegen Ed Exley findet White bald eine erste Spur. Offenbar haben drei schwarze Junkies die sechs Männer getötet. Doch der Fall kann nicht wirklich geklärt werden, weil die drei bei einem Fluchtversuch von Exley erschossen werden. Im LAPD wird beschlossen, die Akte damit zu schließen und einen schnellen Ermittlungserfolg zu verkünden. Exley erhält eine Tapferkeitsmedaille und die Staatsanwaltschaft kann der Öffentlichkeit drei angebliche - wenn auch tote - Mörder präsentieren. Exley und White stoßen bald auf Unstimmigkeiten im Tathergang und beginnen auf eigene Faust erneut mit der Spurensuche. Dabei haben sie ganz unterschiedliche Motive: White will wissen, wer seinen Partner tatsächlich umgebracht hat. Exley sucht die Chance, einer ganz großen Sache auf die Spur zu kommen, die seine Karriere befördern könnte.