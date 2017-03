Warum müssen wir eigentlich lachen? Und warum ist Lachen eigentlich so ansteckend? Eric Mayer macht den Test, will sehen, ob man eine fremde Menschenmenge wirklich zum Lachen bringen kann. Er findet heraus, warum es ohne Lachen einfach nicht geht. Außerdem startet in einer siebten Klasse die "pur+"-Anti-Lach-Challenge. Unter dem Motto "Bloß nicht lachen!" treten zwei Gruppen gegeneinander an und versuchen, unter keinen Umständen zu lachen. Schließlich stellt "pur+"-Moderator Eric Mayer noch sein Team auf die Probe. Wie reagieren all die, die ihn als fröhlichen Kollegen schätzen, wenn er plötzlich im Arbeitsalltag von "pur+" kein Lächeln erwidert und einfach mal, ohne zu lachen, seinen Job erledigt?