Mehr Termine Inhalt Weil Islands Politik der Dorfpolizei nicht mehr zutraut, die Lage in den Griff zu bekommen, wird Andri (Ólafur Darri Ólafsson) einfach ein Chefermittler vor die Nase gesetzt: Trausti (Björn Hlynur Haraldsson), sein alter Konkurrent aus Reykjavik. Prompt erpresst der ein falsches Geständnis vom labilen Sigurður - mit verheerenden Folgen für alle Beteiligten. Laufzeit: 95 Minuten Genre: Thriller, IS, D 2017 Regie: Baltasar Kormakur Schauspieler: Andri Òlafur Darri Òlafsson Hinrika Ilmur Kristjánsdóttir Ásgeir Ingvar E. Sigurðsson Ásgeir Ingvar E. Sigurdsson Agnes Nina Dögg Filippusdottir Hjörtur Baltasar Breki Samper