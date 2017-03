Auf der Suche nach einer Krokodil-Eierschale für den Unterricht findet Mogli ein kleines Krokodil, das gerade aus einem Ei geschlüpft ist. Mogli will sich um das einsame Baby kümmern. Mogli nimmt es mit und nennt es Knabberer. Doch Balu will, dass Mogli das Reptil zurückbringt. Aber der Kleine will nicht alleine im Nest bleiben. So sucht Mogli einen Krokodil-Sitter. Eine Wandzeichnung gibt dem Menschenjungen einen Tipp.