Maja und Willi spielen fröhlich am Teich. Mit ihrem Geschrei machen sie zwei hungrige Frösche auf sich aufmerksam: Herbert, ein alter Frosch und der junge Hüpfer Basti. Beide stellen keine Gefahr für Maja und Willi dar. Leider rollt Bens Mistkugel davon und landet auf einem Seerosenblatt direkt vor den Fröschen. Und so nahe wollen Maja und Willi den Fröschen lieber nicht kommen. Um die Mistkugel zurückzuholen, lenken Maja und Willi die Frösche mit Früchten ab, die so ähnlich aussehen wie Bienen. Aber die süßen Früchte machen die Frösche fit, und die Bienenjagd geht erst richtig los.