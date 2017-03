Offenbar hat der Gott Thor einen Hammer in einem Fels versenkt. Beim Versuch, ihn herauszuziehen, geraten Halvar und Baltak aneinander und liefern sich einen Zweikampf, den letztlich Wickie entscheiden muss. Eigentlich ist gar nichts Besonderes passiert. Tjure hat seinen Hammer auf einem Felsen vergessen, ein Blitz ist eingeschlagen und hat das Werkzeug tief ins Gestein eingebrannt. Leider glauben nun alle, der Hammer von Gott Thor sei im Gestein versenkt, und wer ihn besitze, sei sein Leben lang unbesiegbar. Insbesondere Halvar, der Herr von Flake, und Baltak, oberster Vertreter des Nachbarorts, streiten sich um die Kostbarkeit. Allerdings ist nicht herauszufinden, ob das Objekt der Begehrlichkeit nun rechtmäßig dem Herrschaftsbereich des einen oder des anderen Häuptlings zukommt. Und so einigt man sich auf ein simples Verfahren. Wer es schafft, den Hammer aus dem Fels zu ziehen, soll Besitzer von Thors Werkzeug und deshalb auch für alle Zeit unbesiegbar sein. Halvar und Baltak machen sich daran, ihre Kräfte zu sammeln, ein paar Übungseinheiten einzulegen und dann mit aller Kraft zu versuchen, den eisernen Klotz aus dem steinharten Felsen zu ziehen. Doch keiner von beiden bewegt den Hammer auch nur um einen Millimeter. Es wird also wieder Zeit für Wickies Ideen.