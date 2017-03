Premiere in Hollywood: Don Lockwood (Gene Kelly) und Lina Lamont (Jean Hagen), das große Liebespaar, feiern einen neuen Triumph. Nach der Galavorführung ihres jüngsten Films wird bei der Premierenfeier ein Tonfilm gezeigt. Unsinn, meinen die Gäste, das hat keine Zukunft. Keine Zukunft als Ballettgirl scheint auch die hübsche Kathy Selden (Debbie Reynolds) zu haben; sie fliegt aus der Truppe, weil sie Lina Lamont eine Torte ins Gesicht feuerte, die eigentlich Don Lockwood zugedacht war. In beiden Fällen irrt man sich. Produktionschef Simpson (Millard Mitchell) jedenfalls sieht sich bald gezwungen, Dons und Linas neuestes Liebesabenteuer als Tonfilm drehen zu lassen. Zunächst bringt Lina dabei mit ihrer Piepsstimme den Regisseur an den Rand des Wahnsinns, dann will sich das Publikum bei der Probevorführung vor Lachen ausschütten. Im Studio herrscht Weltuntergangsstimmung, bis ausgerechnet Kathy die rettende Idee hat: Der "König der Duelle" wird zum ausgelassenen Musical umgebaut. Don und sein Freund Cosmo (Donald O'Connor) machen nunmehr als Sänger und Tänzer Furore und wissen am Ende sogar zu verhindern, dass die eitle Lina mit Kathys Stimme als Gesangsstar falschen Lorbeer pflückt. "Du sollst mein Glücksstern sein" gibt das schönste Beispiel für jene reizvolle Mischung von Romantik und ironischer Pointierung, die zum Qualitätszeichen des amerikanischen Film-Musicals wurde. Der Film gilt als das Meisterwerk Gene Kellys, der als Schauspieler, Tänzer, Choreograph und Regisseur zur Hollywood-Legende wurde. Kelly, am 23. August 1912 geboren, hatte nach Erfolgen am Broadway Mitte der 40er Jahre mit Musicals wie "Urlaub in Hollywood" ("Anchors Aweigh", 1945) und "Ziegfelds himmlische Träume" ("Ziegfeld Follies", 1946) den Durchbruch zum Hollywood-Star geschafft. Seine Vielseitigkeit und sein draufgängerisches Talent bewies er auch in Action-Filmen wie "Der Pirat" ("The Pirate", 1948) und "Die drei Musketiere" ("The Three Musketeers", 1948).