Der Mord an einer Journalistin führt Sandra Mohr (Miriam Stein) vom LKA Graz und ihren Boss Sascha Bergmann (Hary Prinz) in Sandras Heimatort St. Stephan. Keine leichten Ermittlungen: Die Dörfler mauern und Sandras Halbbruder Mike scheint in den Fall verwickelt.