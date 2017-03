Am 12. März 2017 jährt sich die Wahl von Papst Franziskus zum vierten Mal. Die Welt hat sich mittlerweile halbwegs an den unkonventionellen Stil des Kirchenoberhaupts aus Argentinien gewöhnt. Nach wie vor wohnt der Papst im Gästehaus des Vatikans, kauft sich seine einfachen schwarzen Straßenschuhe selbst und isst lieber mit Obdachlosen als mit Staatsoberhäuptern. Aber auch theologisch und kirchenpolitisch hat der Pontifex in den letzten vier Jahren starke und oft überraschende Akzente gesetzt. Sein Einsatz für die Armen, die Globalisierung der Kirche und sein Plädoyer für Barmherzigkeit - im Zweifel auch über das Dogma hinaus - haben Franziskus einerseits viele Sympathien eingebracht, aber auch Unverständnis und Kritik. Claus Singer zeigt in seinem Film "Der Unberechenbare" Papst Franziskus in typischen Situationen in Rom und hat ihn auf einigen seiner zahlreichen Reisen begleiten können. Zu Wort kommen der Papst selbst, theologische und journalistische Beobachter und Menschen, die von ihren Begegnungen mit Franziskus erzählen.