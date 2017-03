Die Drohnen kommen: Der "Tigerenten Club" hebt ab - und zwar mit großen Industriedrohnen und kleinen Renncoptern. Spektakuläre Flüge, krasse Rennen und faszinierende Technik. Zusammen mit Renndrohnen-Profi Lieven Leue und den Drohnenentwicklern Benjamin Federmann und Philipp Wrycza taucht der "Tigerenten Club" ein in die Drohnen-Welt. Pakete transportieren, Sprungtürme im Schwimmbad überprüfen und einen Stausee vermessen - für Industriedrohnen kein Problem. Die beiden Drohnenexperten Benjamin Federmann und Philipp Wrycza lassen sogar etwas ganz Besonderes ins Studio einfliegen und zeigen was ihr Industrie-Copter alles drauf hat. Und das Beste: Die Kids dürfen auch selbst mal ran und Drohnenpilot spielen. Ob das gut geht? Klar! Aber beim Fliegen gibt's natürlich auch ein paar Regeln, an die man sich halten muss. Die müssen Renndrohnen-Profis, wie Lieven Leue, natürlich auch beachten. Er zeigt worauf es bei der Formel 1 in der Luft ankommt. Also anschnallen und gut festhalten, es könnte wild werden. Ums Fliegen geht es auch in dem einen oder anderen "Tigerenten Club"-Spiel. Dieses Mal treten in spannenden Duellen die Tigerenten der Reinhold-Nägele-Realschule in Weinstadt (Baden-Württemberg) gegen die Frösche der Anne-Frank-Schule in Linden (Hessen) an. Beide Teams wollen den goldenen Pokal und die Spende für ein Hilfsprojekt gewinnen.