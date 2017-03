Bei einem Ausritt schreckt Mistral vor einer Schlange zurück und geht durch. Lena stürzt und verliert das Bewusstsein. Als sie im Krankenhaus wieder zu sich kommt, erkennt sie ihre Freunde nicht wieder. Der Arzt diagnostiziert zeitweiligen Gedächtnisverlust. Ihr Vater Bruno macht Mistral für den Unfall verantwortlich und will ihn Lena wegnehmen. Doch ihre Freunde sind sich sicher, dass gerade Mistral Lena helfen wird, sich wieder an alles zu erinnern. Als sie ihn wiedersieht, spürt er allerdings ihre Angst, und lässt sie nicht an sich heran.