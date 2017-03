Shary und Ralph rauchen heute die Köpfe, denn sie stecken in einem riesigen Kreuzworträtsel. Dabei verraten sie euch, wie mit Hilfe der Fleisnerschen Schablone eine Botschaft verschlüsselt werden kann - und außerdem die Antworten auf fünf spannende Fragen! Was sind gesalzene Preise? Das wichtigste und alltäglichste Gewürz in der Küche ist das Salz. Meist schmeckt Essen ohne die kleinen Kristalle fad. Aber was hat Salz mit Preisen zu tun? Was ist Stutenbissigkeit? Typisch Mann, typisch Frau. Wenn Jungen darum kämpfen, wer der beste und stärkste ist, ist das ganz normal. Verhalten sich Mädchen ähnlich, wird das schnell als "Stutenbissigkeit" bezeichnet - selbst, wenn sie gar nicht zubeißen - Was ist Mobbing? Und warum heißt es so? Warum klappert man alles ab, wenn man etwas sucht? Wie hält man jemandem eine Standpauke? - Warum klappert man alles ab, wenn man etwas sucht?