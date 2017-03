Eine Kelle Mörtel, ein fester Griff und das neue Haus ist wieder um einen Stein gewachsen. Bis es aber wirklich fertig ist, das dauert. Schneller geht's beim Fertighaus-Bau. Familie Dold aus Steinach in der Nähe von Offenburg hat sich ein solches Fertighaus gekauft. Der Aufbau steht kurz bevor und Willi darf dabei sein. Bis es soweit ist, möchte Willi sich ansehen, wie die Einzelteile gefertigt werden, und besucht eine entsprechende Bau-Firma in Rheinau. Zusammen mit Zimmermann Stephan sägt der Reporter aus Holzbalken die Wände für das Haus zu. Jetzt bloß nicht Fenster und Türen an der falschen Stelle platzieren! Welche Materialien das neue Haus isolieren, wie schnell der Mega-Tacker tackert, wie die Wände verputzt werden und was eine Sauerkrautplatte mit einem Fertighaus zu tun hat, erfährt der Reporter nebenbei auch noch. Inzwischen sind die Bauteile für das Fertighaus der Dolds bereits fertig. Früh am Morgen liefern drei große Trucks sämtliche Einzelstücke am Bauplatz an. Nur vier Männer und ein großer Kran sind nötig, um das Haus aufzubauen. Ob die Arbeit heute schneller geht, weil Willi mithilft? Wand um Wand um Wand wächst das Haus, wie bei einem Puzzle. Aber auch beim modernen Hausbau darf die Tradition nicht fehlen: Sobald der Dachstuhl steht, wirft ein Zimmermann ein Glas vom Dach: Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Und genau das wünscht Willi den stolzen neuen Hausbesitzern.