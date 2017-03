Wissen vor acht - Zukunft - Das Bad - in Zukunft dampffreie Zone Heute | ARD | 19:45 - 19:50 Uhr | Wissensmagazin Infos

Mehr Termine Inhalt Geplantes Thema: - Das Bad - in Zukunft dampffreie Zone Beschlagene Spiegel und Schimmel an den Wänden - das sind die Folgen von Wasserdampf im Bad. Ein Franzose hat nun ein System entwickelt, das einer Waschanlage ähnelt und Dampf im Bad den Kampf ansagt. Wie das genau funktioniert zeigen Adrian Pflug und Anja Reschke bei "Wissen vor acht - Zukunft". Original-Titel: Wissen vor acht - Zukunft Laufzeit: 5 Minuten Genre: Wissensmagazin, D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets