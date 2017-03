Harry Möller fragt sich: Wozu das alles? An ihr 20. Dienstjubiläum im Polizeikommissariat 14 hat im letzten Jahr niemand gedacht. Und auch in diesem Jahr sieht es wieder so aus, als würde sich keiner für ihren Reviergeburtstag interessieren. Aber es kommt an diesem Tag noch schlimmer für Harry. Als sie dem Opfer eines Überfalls zu Hilfe kommt, erwischt sie eine volle Ladung Pfefferspray. Halb blind gelingt es ihr, dem Dieb zumindest die gestohlene Kamera zu entreißen. Opfer des Überfalls ist Hecke, ein alter Bekannter im Kommissariat, der jüngst seine Begabung für die Tierfotografie entdeckt haben will. Heckes billige Kamera kann nicht der Grund für den Überfall gewesen sein. Aber worauf könnte es der Dieb dann abgesehen haben? Kommissariatsleiterin Küppers schaltet sich in die Ermittlungen in Sachen Kunstfälschung ein. Durchaus beschlagen beim Thema moderner Malerei, gibt sie sich in einer Galerie als Käuferin aus, die ein Gemälde von GY Priess erwerben will. Das LKA hat den Verdacht, dass systematisch Fälschungen der Werke dieses berühmten Malers in den Markt geschleust werden. Währenddessen hat es Daniel Schirmer mit einem besonderen Diebstahl zu tun. Der Kölner Rockband "Brings" wurde bei einem Tourneeaufenthalt in Hamburg eine Gitarre gestohlen.