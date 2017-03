Die FIM Superbike-Weltmeisterschaft ist eine Rennsportklasse für seriennahe Motorräder. Als Superbikes werden straßenzugelassene, vollverkleidete Sportmotorräder der 1000-cm³-Klasse bezeichnet. Es werden getrennte Weltmeistertitel für Fahrer und Hersteller vergeben. Das erste Rennen fand am 3. April 1988 in Donington Park (Großbritannien) statt, erster Sieger war der Italiener Davide Tardozzi auf Bimota. Ende Februar starten die Superbike-Fahrer nun in die mittlerweile 29. WM-Saison. Bis Anfang Oktober bewegen sie ihre 1.000-Kubik-Maschinen über 14 Rennstrecken in Asien, Nordamerika, Europa und Australien. Gleich dreimal machen sie in Italien Halt, zweimal in Spanien. In diesem Jahr ist mit dem Lausitzring am 17. und 18. September auch wieder ein Rennen auf deutschem Boden vertreten. Im vergangenen Jahr war das Fahrertableau einmal mehr von den britischen Fahrern dominiert, den Weltmeistertitel konnte sich Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) sichern. Insgesamt gewann der Nordire 14 der 26 Saisonrennen und führte damit mit Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team), Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) und Leon Haslam (Aprilia Racing Team) ein Quartett aus vier britischen Fahrern an der Spitze der Gesamtwertung an. Der Hersteller-Titel ging an Kawasaki, vor den beiden italienischen Marken Ducati und Aprilia. - 1. Rennen