Das Etappenrennen von Paris nach Nizza gilt als erstes wichtiges Etappenrennen der Radsport-Saison. Für den frühen Zeitpunkt im Jahr ist das "Rennen zur Sonne" mit mehreren Bergetappen, darunter einige der Kategorie 1, zumeist sehr anspruchsvoll gestaltet. Die seit 1933 ausgetragene Fernfahrt ist mit der Einführung der UCI World Tour im Jahre 2011 von Beginn an Teil der Serie der bedeutendsten Eintages- und Etappenrennen der Welt. Ausgerichtet wird Paris-Nizza von der Amaury Sport Organisation, die ebenfalls die Tour de France organisiert. So finden das gelbe, grüne, rotgepunktete und weiße Trikot in gleicher Manier Anwendung wie im Sommer auch bei der Frankreichrundfahrt. Im vergangenen Jahr gewann der Australier Richie Porte, damals als Fahrer vom Team Sky. Sein neues Team BMC Racing Team wird gemeinsam mit vielen weiteren bedeutenden Rennställen der World Tour auch in diesem Jahr vertreten sein. Mit dabei sind unter anderen das deutsche Team Giant-Alpecin, Team Movistar, Astana Pro Team, Tinkoff und Team Sky.