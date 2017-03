The Mentalist Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Der ehemalige TV-Star Patrick Jane war früher als Medium bekannt. In seiner Sendung gab er vor, der Polizei mit seiner Gabe bei der Aufklärung von Mordfällen zu helfen. Nun steht er tatsächlich einem Team der kalifornischen Polizei unter der Leitung von Teresa Lisbon zur Seite: Der interne Ermittler J.J. LaRoche ist immer noch dabei, den Mord an Todd Johnson aufzuklären. Er verdächtigt Agent Hightower. Im Museum wird eine Leiche entdeckt. Ein wertvolles Werk aus der Sammlung fehlt... Untertitel: Besser Allein Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2011 Regie: Chris Long Folge: 16 FSK: 12 Schauspieler: Patrick Jane Simon Baker Teresa Lisbon Robin Tunney Kimball Cho Tim Kang Wayne Rigsby Owain Yeoman Rockmond Dunbar Grace Van Pelt Amanda Righetti