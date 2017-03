Auf der "Grand Lady" ist die Hölle los. In Venedig checken so viele Kreuzfahrer ein wie noch nie! Und die Kreuzfahrt geht auch für die "Höhner" gut los: Bassist Hannes hat seinen Reisepass vergessen und darf in Venedig nicht an Bord kommen! Der Auftritt der Frohnaturen aus dem Rheinland soll doch schon am Abend stattfinden. Die Band improvisiert: Techniker Max muss einspringen. Reiseleiter Dennie gerät ins Schwitzen. Er muss die Generalprobe organisieren und dafür sorgen, dass "Höhner" Hannes auch ohne Pass wieder nach Hause kommt.