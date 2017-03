In Dubrovnik wollen Kreuzfahrtdirektor Gruschka und Hotelmanager Appenzeller den Kapitän mit kroatischen Süßigkeiten überraschen und machen die Erfahrung, dass es immer noch eine Steigerung von "süß" gibt! Manuela, die Assistentin von Klaus Gruschka, hat Geburtstag. Auch sie bereitet für ihre Gäste ein kulinarisches Experiment vor. Und in Venedig machen sich in einer Maskenwerkstatt die Reiseleiterinnen Kim und Maika fit für den Karneval. Der erhält auch an Bord Einzug. Die Kölner Kult-Band die "Höhner" entert das Schiff und erobert es im Sturm.