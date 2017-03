Freundschaft Plus Heute | sixx | 20:15 - 22:25 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ärztin Emma (Portman) genießt die lockere Zweisamkeit mit Sandkastenkumpel Adam (Kutcher). Der Sex ist toll, aber eine Beziehung passt der ehrgeizigen Lady gar nicht in den Kram. Blöderweise verliebt sich Adam in sie. Original-Titel: No Strings Attached Laufzeit: 130 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA, GB 2011 Regie: Ivan Reitman FSK: 12 Schauspieler: Emma Franklin Natalie Portman Adam Kurtzman Ashton Kutcher Eli Jake M. Johnson Dr. Metzner Cary Elwes Shira Mindy Kaling Alvin Kevin Kline Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets